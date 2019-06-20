Создается культурный бренд Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Идет работа по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов.

Об этом сказал начальник отдела международного сотрудничества и инновационного развития министерства культуры Васиф Эйваззаде в ходе заседания коллегии структуры, передает Trend в четверг со ссылкой на министерство.

Он отметил, что в формировании индустрии культуры одним из основных направлений является создание бренда. "Создание бренда может помочь объединению в структурах министерства сторонних учреждений и бизнес-структур под единым девизом. В этом направлении уже ведутся работы по созданию креативного азербайджанского бренда, и первичный вариант логотипа уже готов. Работа в этой области, охватив все сферы, послужит углублению сотрудничества ", - сказал Эйваззаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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