АН Азербайджана обратилась к будущим магистрантам

БАКУ /Trend/ - Бакалавры, поступившие в магистратуру АН Азербайджана, но не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Академию.

Напомним, что поступившие в магистратуру НАНА бакалавры должны проходить регистрацию в Академии, которая будет проводиться с 27 июня по 10 июля (кроме субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в отделе магистратуры Главного управления науки и образования Аппарата Президиума НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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