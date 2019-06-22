АН Азербайджана обратилась к будущим магистрантам

22 июня 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакалавры, поступившие в магистратуру АН Азербайджана, но не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Академию.

Напомним, что поступившие в магистратуру НАНА бакалавры должны проходить регистрацию в Академии, которая будет проводиться с 27 июня по 10 июля (кроме субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в отделе магистратуры Главного управления науки и образования Аппарата Президиума НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иса Габиббейли: Рост заработной платы затронет свыше 300 сотрудников АН Азербайджана
Общество 19 июня 12:35
Сегодня завершается процедура выбора специальностей в магистратуру вузов и АН Азербайджана
Общество 18 июня 10:18
В Азербайджане упрощена процедура присвоения научных званий и степеней (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 12 июня 20:47
В этом году в магистратуру было выделено 8203 плановых мест
Общество 11 июня 21:02
АН Азербайджана проводит выборы директоров институтов и музеев
Общество 11 июня 10:55
ГЭЦ: Обнаружено несколько ошибок в тестовых заданиях во время приема в магистратуру
Общество 10 июня 19:53
Лента новостей
В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
Другие страны 12:29
Администация Павлодарской области инвестирует в расширение системы орошения
Бизнес 12:23
Дипломы бакалавра и магистра ведущих университетов Франции в UNEC
Экономика 12:23
Мингячевирский вуз закупает машины
Тендеры 12:22
Azercell представил новую идентичность бренда (ВИДЕО)
ИКТ 12:11
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Другие страны 11:59
Казахстан и Узбекистан расширяют экономическое сотрудничество
Бизнес 11:56
Два автобусных маршрута в Баку изменили схему движения (ФОТО)
Общество 11:52
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о проведении в Баку Форума государственных служб ООН и церемонии награждения-2019
Политика 11:51