Азербайджанские гимнасты завоевали вторую медаль в Минске

БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана в четверг на соревнованиях по акробатической гимнастики вписали в актив нашей национальной сборной еще одну медаль, сообщает Trend.

Пара Рухидиль Гурбанлы-Абдулла Аль-Мешайхи в соревнованиях смешанных пар по балансовым упражнениям набрали 28,160 балла и завоевали бронзовую медаль вторых Европейских игр.

Золотую медаль в этой категории завоевали представители Беларуси Артур Беляков и Волна Мельник, набравшие 29,490 балла. Серебряной медали удостоены Виктория Аксенова-Кирил Старцев.

Напомним, что первую медаль в актив нашей команды вписали именно Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Мешайхи.

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