Минобразования Азербайджана призывает к активному обсуждению проектов школьных учебников

24 июня 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана призвало работников сферы образования, представителей интеллигенции, родителей и все заинтересованные стороны принять активное участие в обсуждении проектов учебников, подготавливаемых для государственных общеобразовательных учреждений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Отметим, что в Азербайджане продолжается процесс изучения общественного мнения в связи с проектами новых учебников для I класса и усовершенствованных учебников для IV и VIII классов на 2019-2020 учебный год.

Процесс, начавшийся с середины апреля, продолжится до середины июля.

Желающие принять участие в этом процессе могут посетить раздел "İctimai müzakirədə olanlar" на сайте www.trims.edu.az , ознакомиться с размещенными там проектами учебников и оставить свои замечания и предложения.

Замечания и предложения можно отправлять и на электронную почту derslik@edu.gov.az

В настоящее время наибольшее количество просмотров на сайте набрал проект учебника по азербайджанскому языку для I класса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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