ООН призывает к мобилизации против коррупции посредством "открытого правительства"

БАКУ/Trend/- Международный отчет по государственному сектору уникален тем, что он подчеркивает рост устойчивого развития с учетом улучшения прозрачности государственных структур, рост информационных технологий и усиления борьбы с коррупцией. Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал заместитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам при ООН Лю Чжэньминь, на Форуме государственных услуг ООН, проходящем в Баку. Он отметил, что 118 стран приняли закон о праве граждан на информацию, 139 внедрили систему "открытого правительства". "На сегодняшний день необходимо усилить контроль внедрения соответствующих законов, обеспечивающих устойчивое развитие, а также широкую мобилизацию против коррупции посредством внедрения системы "открытого правительства"", - сказал Чжэньминь. Он указал на проблему дискриминации, отметив, что она превалирует до сих пор и является ключевым вызовом для ряда государств. "Эти проблемы необходимо решать на законодательном, уровне, и в то же время необходимо объединить усилия для достижения мегапрогресса ", - сказал докладчик. Отметим, что в Баку проходит Форум государственных услуг ООН. Мероприятие продлится до 26 июня.

(Авторы: Матанат Насибова, Хейряддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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