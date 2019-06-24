В ходе совместной операции МВД и пенитенциарной службы Азербайджана у осужденного изъято огнестрельное оружие

24 июня 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оперативный аппарат пенитенциарной службы минюста Азербайджана продолжает сотрудничество с другими правоохранительными органами, в целях раскрытия преступлений.

Как сообщает Trend , в результате оперативно-розыскных мер, совместно проведенных сотрудниками оперативных аппаратов Пенитенциарной службы, Бакинского следственного изолятора и главного управления Уголовного розыска МВД, а также сотрудников Абшеронского РУП, осужденный по статьям 178.2.2, 178.2.4 и 69.3 УК Азербайджана и осужденный на три года, пять месяцев и 28 дней Мустафаев Кямран Мурадали оглы добровольно сдал, спрятанные в блоке жилого комплекса молодежного городка Абшеронского района, один обрез охотничьего ружья, 17 штук патронов двадцатого калибра и один штык-нож. По данному факту проводится расследование.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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