Борцы Азербайджана одержали две победы на Вторых Евроиграх в Минске

БАКУ /Trend/ - Продолжаются Вторые Европейские игры в столице Беларуси Минске.

Как сообщает во вторник Trend , сегодня начались состязания по борьбе.

57 кг. Махир Амирасланов в 1/8 финала победил Георги Вангелова (Болгария) - 6:5, а в четвертьфинале поборол Владимира Егорова (Македония) - 4:0. В полуфинале он будет бороться с Зауром Угуевым (Россия).



74 кг. Гаджимурад Гаджиев в 1/8 финала проиграл Сонеру Демирташу (Турция) - 3:4.



125 кг. Джамаледдин Магомедов в 1/8 одолел Виталия Пласнияка (Беларусь) - 6:0, а в четвертьфинале - Даниэла Лигети (Венгрия) - 6:5. Его соперником в полуфинале будет Гиви Мачарашвили (Грузия).

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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