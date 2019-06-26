Ялчын Адыгезалов: Противника можно заставить замолчать не только силой оружия, но и образцами культуры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Внимание и забота главы государства не обходят стороной и сферу культуры и искусства. Внимание государства способствует развитию нашего искусства, вдохновляет творческих людей к новым успехам. Неслучайно, что сегодня наша музыка, культура признана и достойно пропагандируется на международной арене. Сегодня Азербайджан развивается во всех сферах - модернизируются города, повышается благосостояние людей. Это развитие приветствуется известными мастерами культуры и представителями интеллигенции, которые высоко оценивают и приветствуют реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал народный артист Азербайджана, известный дирижер Ялчын Адыгезалов, сообщает Trend.

Внимание, оказываемое со стороны государства и деятельность главы государства, являются гарантией, обеспечивающей успех в сфере культуры: «Работа, которую наряду с Президентом Ильхамом Алиевым проводит Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в сфере культуры, достойна одобрения. Если бы в этой сфере не были бы предприняты своевременные шаги, то каковой была бы судьба азербайджанского мугама?! Культура, искусство и музыка Азербайджана сегодня представлена во всем мире. С азербайджанской музыкой знакомы везде, и все, аплодируя стоя, когда звучит азербайджанский мугам».

Народный артист подчеркнул, что культура – очень сильное «оружие». Врага можно заставить замолчать не только силой оружия, но и образцами культуры: «Месяц назад у нас состоялся концерт в Московской консерватории, где, наряду с другими государствами, участвовали и представители Армении. Но армяне были смущены, и ничего не смогли сказать, потому что люди стоя аплодировали нашей музыке. Вы считаете, что это не победа, и может ли быть большая победа, чем эта?! Мы исполнили увертюру Узеира Гаджибекова «Кёроглу», Азербайджанское каприччио. В оркестре были представители других наций, которые исполняли азербайджанскую музыку».

Известный дирижер подчеркнул, что гости, приезжающие в Баку, хотят остаться подольше. Наша столица стоит в одном ряду с самыми красивыми городами мира: «Посмотрите на инфраструктуру города, посмотрите, какие у нас дороги! За последние 15 лет Азербайджан вновь стал переживать эпоху ренессанса. Как и Баку, регионы страны тоже развиваются по современным стандартам. Для комфортного отдыха туристов созданы все условия в Габалинском, Шамахинском, Шекинском и других районах страны».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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