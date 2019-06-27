В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию

27 июня 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медицинские учреждения раз в пять лет будут проходить аккредитацию, сообщает в четверг Trend.

В связи с этим в закон «О защите здоровья населения» предлагается внести дополнения.

Согласно изменению, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, медучреждениям, прошедшим аккредитацию, будет выдаваться свидетельство.

Аккредитация медучреждений будет проводиться для установления качества медицинского обслуживания, оказываемого населению, соответствия работы медучреждений правовым требованиям.

Порядок аккредитации медучреждений утверждает орган (структура), установленный соответствующим органом исполнительной власти.

За аккредитацию взимается пошлина, установленная законом « О государственной пошлине».

После голосования изменение было принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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