Два азербайджанских каратиста вышли в финал II Европейских игр

30 июня 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 60 кг, вышел в финал II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Фарзалиев в полуфинале оказался сильнее представителя России Евгения Плахутина.

Соперником азербайджанского каратиста в финале будет представитель Латвии Калвис Калныньш.

Другой азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, выступающий в дисциплине "кумите" в весовой категории 75 кг, также прошел в финал.

Агаев в полуфинальной схватке одолел эстонца Павла Артамонова. Его соперников в финале станет представитель Украины Станислав Хоруна.

(Текст: Али Гасымов)

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