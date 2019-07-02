Определены победители конкурса по созданию спутниковой модели CanSat 2019

2 июля 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор Азербайджана Azerkosmos и министерство образования Азербайджана определили победителей республиканского конкурса среди студентов по созданию спутниковой модели CanSat 2019.

Победителем конкурса стала команда СanADA, представляющая университет ADA, которая успешно запустила модель спутника в финальной стадии. Второе место заняла Бакинская высшая нефтяная школа «Can of Duty», а третье место досталось «Caucasus_Sat», представляющей Бакинский инженерный университет.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Azerkosmos, финальный этап конкурса судили как местные, так и международные члены жюри.

Проведение конкурса CanSat Azerbaijan уже второй год способствует повышению интереса молодежи к космическим технологиям, а также дает победителям конкурса возможность в будущем представлять страну на подобных международных конкурсах.

Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие более 200 студентов из 15 вузов.

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