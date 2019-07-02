Определены победители конкурса по созданию спутниковой модели CanSat 2019

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор Азербайджана Azerkosmos и министерство образования Азербайджана определили победителей республиканского конкурса среди студентов по созданию спутниковой модели CanSat 2019.

Победителем конкурса стала команда СanADA, представляющая университет ADA, которая успешно запустила модель спутника в финальной стадии. Второе место заняла Бакинская высшая нефтяная школа «Can of Duty», а третье место досталось «Caucasus_Sat», представляющей Бакинский инженерный университет.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Azerkosmos, финальный этап конкурса судили как местные, так и международные члены жюри.



Проведение конкурса CanSat Azerbaijan уже второй год способствует повышению интереса молодежи к космическим технологиям, а также дает победителям конкурса возможность в будущем представлять страну на подобных международных конкурсах.

Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие более 200 студентов из 15 вузов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.