Главы азербайджанских СМИ посетили МИД России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Москве, при организации Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана продолжается программа визита представителей ведущих республиканских СМИ, сообщает в четверг Trend.

В рамках визита делегация проводит встречи в государственных структурах России, в журналистских организациях и в редакциях ведущих СМИ.

Очередная встреча делегации состоялась в министерстве иностранных дел России с руководителем Департамента информации и печати МИД Марией Захаровой.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли проинформировал о цели визита в Москву, а также о состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности Фонда.

Принимающий участие во встрече посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что налаживание тесного общения российских и азербайджанских медиа-структур служит интересам обеих стран, и что с этой точки зрения визиты представителей азербайджанских медиа в Москву весьма важны.

Мария Захарова высоко оценила визит в Москву руководителей азербайджанских СМИ и проведенные ими встречи. Важным было отмечено налаживание живого общения для обсуждения моментов в связи со СМИ, представляющих интерес в обеих странах, и достижения эффективного результата. Встреча была продолжена в условиях взаимного обмена мнениями.

Члены делегации встретились и с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. На встрече были обсуждены предложения для усиления общения журналистских организаций и структур СМИ двух стран.

Еще одна встреча была проведена в редакции газеты «Комсомольская правда». Представители азербайджанских СМИ ознакомились с рабочими условиями газеты. Затем состоялась встреча с генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда». Владимиром Сунгоркиным. Поприветствовав гостей, Сунгоркин высоко оценил визит представителей азербайджанских СМИ в Россию, инициативы по укреплению связей сотрудничества с российскими СМИ.

Отметим, что в состав делегации вошли главный редактор "Халг газети", член наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель профсоюзов журналистов, зампредседателя совета прессы Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Баку хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции информагентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Визит завершится четвертого июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.