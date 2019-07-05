Али Ахмедов: Во время строительства предприятий не должны вырубаться деревья

5 июля 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мое отношение к вырубке деревьев резко негативное.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

Вице-премьер заявил, что Президент Ильхам Алиев неоднократно излагал свою позицию по этому поводу.

Ахмедов отметил, что законодательство Азербайджана предусматривает административное и более жесткое наказание за вырубку деревьев: "Соответствующие ведомства должны надлежащим образом выполнять свои должности и обязательства, чтобы препятствовать вырубки деревьев. Естественно, что по мере развития азербайджанской экономики, для открытия новых предприятий и рабочих мест необходимы новые территории. Но все это не должно осуществляться за счет вырубки деревьев, потому что они необходимы для проживания граждан в чистой экологической среде. В настоящее время ведутся широкомасштабные работы по посадке деревьев для поддержания чистоты воздуха".

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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