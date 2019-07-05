В Азербайджане температура в выходные достигнет 36 градусов

5 июля 2019 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как передает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов на Малом и Большом Кавказе ожидается переменный дождь. Ветер западный. Температура в предгорных районах составит 28-33 градусов, в горных районах - 15-20 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 30-35 градусов тепла, в горных районах - 23-28 градусов тепла.

В равнинных районах ожидаются кратковременные дожди, а восьмого июля, в основном, без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться. Максимальная температура 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской АР, также, вечером и ночью возможны дожди. Ветер западный. Максимальная температура воздуха - 31-36 градусов тепла..

В столице в выходные будет ветрено, в основном, без осадков.Температура воздуха - 27-32 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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