Включение исторического центра Шеки с Ханским дворцом в Список всемирного наследия - самый большой успех города - жительница Шеки

8 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – это самый большой успех нашего города. Об этом в понедельник сказала Trend жительница города Шеки Рухангиз Гумматова.

По ее словам, это признание, высокая оценка древней, самобытной истории Шеки, и всего Азербайджана.

«В Шеки, наряду с историческими памятниками хранятся и древние обычаи и традиции Азербайджана. Шеки присущи свои обычаи, свой образ жизни. Каждый год в Шеки проводится Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь». Шеки славится анекдотами и шутками», - сказала она.

Гумматова отметила, что оценка, которую ЮНЕСКО дала городу, вдохновит жителей - они и впредь будут прилагать всесторонние усилия для сохранения истории и культуры Шеки.

«Шекинцы приветствуют признание и высокую оценку, которую ЮНЕСКО дала культуре Азербайджана», - сказала она.

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и Исторический центр Шеки. Напомним, что они стали третьим объектом культурного наследия Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продлится до 10 июля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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