ИВ: Сильный ветер обесточил села в южном регионе Азербайджана

10 июля 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в южном регионе Азербайджана нанес ущерб энергетическому хозяйству Джалилабадского района, сказал в среду Trend первый замглавы Исполнительной власти Джалилабадского района, председатель районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Мансур Мамедов.

Председатель комиссии отметил, что обесточены два села: «Сильный ветер оборвал электрические провода сел Гасымбейли и Гаракязымлы. Сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения, которые завершатся в ближайшие часы».

Отметим, что ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в южном регионе Азербайджана начался сильный ветер.

По словам Мустафаева, в Джалилабаде и Билясуваре наблюдается сильный ветер, поэтому предпринимаются превентивные меры во избежание перебоев в электроснабжении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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