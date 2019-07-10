Совершившая в Баку суицид девушка не являлась членом сборной Азербайджана

10 июля 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По сообщению некоторых азербайджанских СМИ жительница Баку Айнур Маммедзаде, 2001 года рождения, покончила собой, выбросившись из окна. При этом сообщается, что якобы она являлась четырехкратной чемпионкой Европы по акробатике.

Выразив сожаления по поводу случившегося и глубокие соболезнования семье покойной, Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде сообщила Trend, что девушка не являлась членом сборной Азербайджана и чемпионкой Европы по акробатике.

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