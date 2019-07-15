Агентство: Вход на территорию Шекинского Ханского дворца будет временно закрыт

БАКУ/Trend/ - Решением руководства Государственного агентства по туризму вход на территорию Шекинского Ханского дворца в историко-архитектурном заповеднике Юхары Баш, будет временно закрыт.

После расследования и восстановительных работ, территория вновь будет открыта для посетителей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Напомним, что 14 июля на территории Дворца шекинских ханов, ветвь дерева, возраст которого относится примерно к 1530 году, диаметром около 50 сантиметров, отломилась от ствола и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца. 13 пострадавших, после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, лечение остальных шести человек продолжается.

Согласно информации министерства здравоохранения, состояние Хатиры Агамалыевой, находящейся в Шекинской районной центральной больнице с диагнозом осколочные переломы правой голени и травматический шок, оценивается как тяжелое, а состояние Эльхана Мамедова, проходящего лечение в той же больнице с диагнозом закрытое повреждение позвоночника – среднетяжелое.

Состояния Илькина Мамедова (тяжелое сотрясение мозга, перелом правой ноги), Сары Хасан(закрытое повреждение правой тазобедренной кости), Фарика Хасан (перелом левой малоберцовой кости), Самиры Хасан ( перелом правой голени со смещением), лежащих в Клиническом медицинском центре № 1 города Баку, оценивается как стабильно тяжелое, без угрозы жизни.

С целью установления причин происшествия на территории Шекинского ханского дворца, к расследованию привлечены сотрудники МЧС, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по туризму и Генеральной прокуратуры.

В связи с инцидентом в созданы “горячии линии”: 492 55 40 - в Генпрокуратуре , 112 - в МЧС , 498 78 46 - в министерстве здравоохранения.

Лечение пострадавших взято под особый контроль главы государства.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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