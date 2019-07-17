Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом фестиваля Baku 2019

17 июля 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля Baku 2019 до 28 июля запланирован ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах и проспектах, столицы, сказал в среду Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в дни фестиваля дорожная полиция будет работать в особом режиме, усилится контроль на территориях, где будут проходить соревнования. «На некоторых улицах и проспектах административной части Баку нанесены желтые полосы и специальные знаки, что должны учитывать водители», - сказал он.

Асадов напомнил, что движение по желтой полосе может повлечь административную ответственность для владельцев автомобилей и водителей, поэтому, им не следует этого делать.

«Камеры видеонаблюдения будут контролировать желтую полосу на проспектах Зии Буниятова, Гара Гараева, Нефтяников, Ататюрка, Азадлыг, Тбилисском и Московском проспектах, улицах Г. Алескерова, З. Алиевой, У. Гаджибекова, Р. Исмайлова и др.», - подчеркнул начальник отдела.

Он обратился с просьбой к водителям и владельцам автомобилей учитывать важность мероприятия, и отдавать предпочтение общественному транспорту во избежание пробок и заторов на дорогах.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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