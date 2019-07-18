Проведен мониторинг мест временного содержания Баку и Сумгайыта

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов посетил новые места временного содержания в Баку, в том числе, Абшеронское отделение полиции и Сумгайытский РУП, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет.

Мониторинг поочередно был проведен в Хатаинском, Ясамальском, Сабаильском районах Баку, Абшеронском районе и в Сумгайыте.

В отремонтированных местах временного содержания созданы условия согласно стандартам, улучшены условия содержащихся лиц.

От лиц, содержащихся в пяти посещенных местах по временному содержанию, не поступало жалоб о пытках и бесчеловечном отношении.

В мониторинге также участвовали сотрудники комитета. Комитет оценил результаты мониторинга удовлетворительными.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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