Объявлены результаты приемных экзаменов во II и III группы специальностей вузов Азербайджана

19 июля 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты приемных экзаменов по II и III группам специальностей вузов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Принявшие участие в экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена, вопросником и его графическим изображением.

С результатами также можно ознакомиться, отправив номер работы с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на 7727.

Из 28 699 абитуриентов, подтвердивших заявления для участия в экзамене, не явились 408,15 человек были удалены с экзамена за нарушение правил проведения, их результаты были ликвидированы.

В экзамене один абитуриент (192-я бакинская школа) по III группе специальности набрала 400 баллов, правильно ответив на все тестовые задания.

Для рассмотрения результатов экзамена в ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28) 22, 23 и 24 июля с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию 20, 21, 22 июля должны представить в ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28) и его региональные филиалы удостоверение личности, и, заполнив заявление, пройти регистрацию. Не прошедшие регистрацию в указанные сроки, впоследствии не смогут обращаться в Комиссию. В Комиссии важно участие абитуриента с представлением удостоверения личности и номера работы. Вместе с абитуриентов в комиссии может участвовать один из родителей (с представлением удостоверения личности).

Напомним, что выбор специальностей абитуриентами пройдет с 24 июля по шестое августа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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