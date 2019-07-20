Главное управление полиции Баку продолжает оперативно-профилактические меры по охране общественного порядка

20 июля 2019 15:41 (UTC+04:00)

Главное управление полиции Баку совместно с подчиненными органами, при участии журналистов проводит усиленные оперативно-профилактические меры по охране общественного порядка и безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятия, в которых участвовали представители телевизионных каналов, информагентств, новостных сайтов, охватывают все районы и поселки столицы. Основная задача - профилактика правонарушений, устранение фактов уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, антисанитарии, а также других неприглядных явлений, которые портят внешний облик столицы.

В ходе мероприятий было установлено местонахождения и задержаны 52 человека, находящиеся в розыске по различным статьям. Установлены 259 случаев уличной торговли, факты мелкого хулиганства, мелкого разбоя, антисанитарии и других правонарушений, задержаны 30 бродяг и попрошаек.

Параллельно, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в особенности, пресечение парковки автомобилей вне установленных мест – на тротуарах, пешеходных переходах.

В отношении 1102 водителей составлены административные протоколы.

В рамках мер, проведение которых планируется до ночных часов сотрудниками управлений и отделов общественной безопасности, патрульно-постовой службы, дорожной полиции и других ведутся профилактические беседы.

Основной целью массовых мероприятий является повышение сознательности и ответственности жителей столицы, формирование правового мышления.

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