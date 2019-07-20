В воскресенье в Азербайджане сохранится ветреная погода

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды на воскресенье.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-восточный ветер днем сменит северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 22-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла

Атмосферное давление опустится до 758 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью – 50-60, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды - 22-23 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ветер восточный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 22-26, днем - 35-40 градусов тепла, в горах - ночью 14-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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