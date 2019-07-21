Завтра в Азербайджане будет до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник будет солнечно, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 50-60, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, есть вероятность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью 21-26, днем 34-39, а в некоторых местах 41 градус тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градуса тепла.

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