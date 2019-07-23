В Азербайджане центры DOST будут оказывать услуги по усыновлению

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом главы государства от 10 декабря 2018 года, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществление и регулирование госполитики в сфере усыновления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Указом Президента Ильхама Алиева от 19 июля 2019 года поручено включить в Устав Агентства DOST направление деятельности по выполнению задач в сфере усыновления.

Отныне к обязанностям Агентства также относятся обоснование усыновления, выдача соответствующего заключения, осуществление контроля в этой сфере, требование об отмене усыновления, предоставление согласия на усыновление детей с азербайджанским гражданством иностранцами и лицами без гражданства. Также центры "DOST" будут оказывать услуги в сфере усыновления, в т.ч. принимать обращения в связи с усыновлением, консультировать и предоставлять информацию в сфере усыновления.

Кроме того, согласно этому Указу, в центрах "DOST" будут оказываться услуги по организации профессиональных курсов, а также по выдаче направления для привлечения к профподготовке.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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