Рейс с футболистами «Нефтчи» вылетит в Москву в ближайшие минуты - AZAL

БАКУ /Trend/ - Техническая проблема в самолете рейса Баку-Москва, который должен был вылететь в 06:50 из Международного аэропорта Гейдар Алиев, устранена, и рейс в ближайшие минуты будет реализован другим самолетом.

Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

Отметим, что сегодня утром члены ф/к «Нефтчи» должны были вылететь в Россию для участия в первом матче II классификационного раунда Лиги Европы с «Арсенал Тула».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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