"EYOF Баку 2019": Продолжаются соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования по спортивной гимнастике среди женщин, проходящие в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает Trend.

Азербайджан сегодня на соревнованиях по спортивной гимнастике представляет Милана Минаковская.

Отметим, что соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Фото: Заур Мустафаев)

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