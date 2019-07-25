Азербайджанские пловцы в шаге от медалей "EYOF Bakı 2019"

25 июля 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Bakı 2019" к соревнованиям по плаванию присоединились два азербайджанских атлета, сообщает в четверг Trend.

Рамиль Велизаде в заплыве стилем баттерфляй на 100 метров вышел в полуфинал. Он достиг финиша за 56.83 сек., получив шанс бороться за путевку в финал.

Максим Петренко на соревнованиях по вольному заплыву на 50 и 200 метров, показав результаты 26.03 и 2 мин. 4.66 сек., приостановил борьбу.

На утренней сессии девушки выступали на соревнованиях по плаванию кролем на спине на 100 метров, брассом, смешанным стилем в индивидуальном порядке на 200 метров, а юноши - на соревнованиях по плаванию брассом на 100 метров.

Наряду с этим, определились имена финалистов на соревнованиях по смешанному заплыву на дистанции 4х100 метров.

Болельщики смогут наблюдать в финале напряженную и интересную борьбу спортсменов из России (3:55.97), Украины (4:01.37), Великобритании (4:01.64), Франции (4:01.88), Венгрии (4:03.87), Германии (4:03.94), Турции (4:04.19) и Испании (4:04.27).

На вечерней сессии будут определены финалисты и победители.

На сессии, которая начнется в 17.00, пловчих Марьям Шейхализадехангах имеет шанс записать в актив Азербайджана первую медаль в этом виде спорта.

Так, в финале соревнований по заплыву баттерфляем на дистанции 100 метров она будет бороться за первенство с Александрой Сабитовой (Россия), Роос Ваноттердьик (Бельгия), Амелие Захенхубер (Германия), Софи Фриман (Великобритания), Софией Сартори (Италия), Панной Уграй (Венгрия) и Хелен Лоренс (Норвегия).

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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