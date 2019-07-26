В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

26 июля 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кюрдамирском районе идет реконструкция двух автомобильных дорог – Каррар – Багман-Боюк Кенгерли и Шильян-Гарасу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Дорожные проекты, реализуемые в этом году в Кюрдамирском районе, - это автомобильные дороги протяженностью 51,2 км, охватывающие пять населенных пунктов с населением порядка 10 тыс. человек.

Транспортная связь между населенными пунктами, которые охватывают эти две дороги, была в очень плохом состоянии. В рамках проводимых работ капитально восстанавливаются два автомобильных моста – двухпролетного и четырехпролетного.

На завершающем этапе проектов будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, информационные щиты, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что реконструкция вышеназванных дорог облегчит выезд местного населения на автотрассу Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, обеспечит удобное передвижение в райцентр и другие районы, грузовые и пассажирские перевозки, будет способствовать развитию сельского хозяйства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Информация о вырубке более 130 деревьев в Баку безосновательна – агентство
Общество 25 июля 17:26
В южном регионе Азербайджана завершается реконструкция автодороги (ФОТО)
Общество 25 июля 12:51
В трех районах Азербайджана приостановлена подача газа
Общество 25 июля 10:41
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 24 июля 17:08
Завершается реконструкция автодороги Джалилабад-Ярдымлы (ФОТО)
Общество 22 июля 18:12
В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Общество 17 июля 15:57
Лента новостей
Число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек
Другие страны 14:45
Ашхабад и Кабул подчеркнули значение транспортного коридора через Каспий и Азербайджан
Бизнес 14:44
Число юридических лиц в Азербайджано увеличилось
Экономика 14:35
Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничать в сфере производства фундука – Эрдоган
Бизнес 14:33
Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера
Иран 14:29
EYOF Baku 2019: Стартовал четвертый день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:28
Алессандро Сафина: "Синяя вечность" Муслима Магомаева – душа азербайджанского народа (ФОТО)
Звёздный мир 14:18
Азербайджанский производитель алкоголя получил выгодное предложение из Барселоны
Бизнес 14:16
Госпогранслужба Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 14:12