В Азербайджане закрыты еще два цеха по производству безалкогольных напитков (ФОТО)

26 июля 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторингов, продолжаемых Агентством пищевой безопасности, были проверены цеха по производству безалкогольных напитков в Балакенском и Шамкирском районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Было установлено, что в цехе, принадлежащем физическому лицу Хочберову Шабану Ибрагим оглу в пос. Габагчёль Балакенского района, в антисанитарных условиях выпускаются безалкогольные напитки под торговой маркой "Alazan".

В аналогичных условиях производились безалкогольные напитки под торговыми марками "Mimino", "Okey", "Qrand", "Vitoland", "Gold Natura" и в цехе, принадлежащем физическому лицу Мамедову Юсифу Сади оглу в Шамкирском районе.

В ходе проверки было выявлено, что в цехах нарушаются требования технических регламентов и нормативно-технических правовых актов сферы пищевой безопасности, не принимаются меры для микробиологической очистки и периодического анализа воды, используемой в производстве, используемая стеклянная тара моется в антисанитарных условиях, кустарно, без соблюдения санитарных норм и правил. На основании выявленных нарушений были приняты меры в рамках требований законодательства и цеха были закрыты. Пробы производимой продукции были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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