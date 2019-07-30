В Азербайджане 2250 мечетей, 14 церквей и 7 синагог

30 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане зарегистрировано 33 новые религиозные общины, а в целом в стране 942 религиозные общины, сообщает во вторник Trend.

Из них 907 - исламские, 35 – неисламские (24 – христианских, 8 – еврейских, 1 – кришнаитская, и 2 – бахаи).

С момента, когда в 2017 году начался процесс государственной регистрации религиозных колледжей, действовало 10 религиозных учебных заведений.

В настоящее время на территории Азербайджана 2250 мечетей, 136 из которых находятся в Баку.

На территории страны действуют 14 церквей, и семь синагог.

В Азербайджане 748 святилищ, 25 из которых приходится на долю Баку-Абшеронского региона.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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