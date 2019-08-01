ВОЗ: В Азербайджане услуги неотложной помощи должны быть включены в основной медпакет

БАКУ /Trend/ - В базовый пакет медицинской помощи, в рамках обязательного медицинского страхования в Азербайджане, должен быть включен ряд важных услуг.

Об этом на мероприятии по результатам международной миссии, посетившей страну для поддержки азербайджанского правительства в связи с изменениями в системе здравоохранения, сказала главный экономист по вопросам здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелитта Жакаб, находящаяся с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, это станет существенным подспорьем в деле охраны здоровья матери и ребенка, и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Жакаб считает, что это поможет гражданам уменьшить траты.

Она добавила, что важным и безотлагательным вопросом в Азербайджане является формирование учреждений здравоохранения, где будет доступна первая медицинская помощь.

«Хотелось бы, чтобы идущие в связи с этим процессы соответствовали стандартам, и в то же время служили созданию современной, устойчивой, отвечающей всем стандартам системы здравоохранения в Азербайджане. Азербайджан уже приступает к внедрению системы обязательного медстрахования. В это системе может быть доступен универсальный пакет. ВОЗ должен играть очень важную роль в работе системы, потому что ее финансовые возможности ограничены», - отметила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что население Азербайджана проявляет большой интерес к системе обязательного медстрахования:

“Поэтому необходимо управлять средствами, поступающими от налогов и других финансовых источников. Также в основной пакет обязательного медстрахования должны быть включены услуги неотложной медицинской помощи».

Жакаб добавила, что у пилотного проекта, реализуемого в отдельных регионах, хорошие результаты, но должны быть определены приоритеты и на последующий период.

По ее словам, для достижения успеха должна быть усовершенствована и кадровая политика.

«Надеюсь, что реформы, начатые нами в этой сфере Азербайджана, заметно улучшат ситуацию не только с точки зрения обязательного медстрахования, но и оказания первой медицинской помощи. Безусловно, это будет служить населению и народу Азербайджана. Тем самым они будут пользоваться более совершенными медицинскими услугами. В то же время улучшится качество услуг, оказываемых в медицинских учреждениях», - добавила представительница ВОЗ.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

С 2020 года во всем Азербайджане начнется внедрение обязательного медицинского страхования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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