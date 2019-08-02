В Баку тратят больше денег на непродовольственные товары

2 августа 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2019 года объем товарооборота в Баку вырос на три процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив девять миллиардов 987 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend.

Цены на продовольственную и табачную продукцию, напитки, реализованные в торговой сети, повысились на 3,1 процента в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, достигнув четырех миллиардов 617,5 миллионов манатов, объем непродовольственной продукции вырос на три процента, составив пять миллиардов 369,5 миллионов манатов.

27,1 процента потребительской продукции было реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 47,4 процента - частными торговыми объектами, 25,5 процента - на столичных рынках.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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