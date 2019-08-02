В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на вакантные должности госорганов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на вакантные административные должности в государственных органах.

Как сообщили в пятницу Trend из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), проводится собеседование по приему на административные должности вида А и В, относящиеся к четвертой, пятой, шестой, седьмой классификациям, в 12 государственных органах.

К виду А (административный руководитель) относятся 21 должность, а к виду В (административный исполнитель) относятся 42 должности, объявленные в органах центральной исполнительной власти и судебных органах.

В целом, самые высокие из вакантных должностей – соответствующие четвертой классификации, позиции заведующих отделами в аппаратах министерств труда и социальной защиты населения и сельского хозяйства. В общей сложности, собеседование объявлено по 65 вакантным должностям, в том числе по 13 - в министерстве сельского хозяйства, 15 – в министерстве труда и социальной защиты населения, пяти – в Государственном комитете статистики, одной - в Гянджинском военном суде, трем - в министерстве финансов, одной – в Управлении национального архива, пяти – в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, двум – в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, десяти – в Шекинском апелляционном суде, трем – в министерстве образования, шести – в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В целях совершенствования процедуры, обеспечения удобства граждан, предотвращения потери времени и финансовых расходов, ГЭЦ проводит прием документов в электронной форме.

Кандидаты, желающие участвовать в общем собеседовании, со второго августа по второе сентября должны заполнить «Форму обращения по государственной службе» в интернет портале центра и пройти регистрацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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