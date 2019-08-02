В дни праздника Гурбан в Азербайджане пустят дополнительный ж/д состав

БАКУ /Trend/ - В связи с ожиданием, что в дни праздника Гурбан увеличится число пассажиров в направлениях Баку-Гянджа-Баку, 10 и 13 августа будет выделен дополнительный железнодорожный состав, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как говорится в сообщении, 10 августа пассажирский экспресс-поезд № 704 Баку-Гянджа будет отправлен в одном направлении из Баку в 07:40 и прибудет в Гянджу в 11:55.

13 августа поезд № 704 Баку-Гянджа- Баку будет курсировать в обоих направлениях – из Баку и Гянджи.

Поезд отправится из Баку в 07:40 и прибудет в Гянджу в 11:55, и обратно отправится из Гянджи в 18:30, прибудет в Баку в 22:45.

Напомним, что в связи с праздником Гурбан 12 и 13 августа 2019 года объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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