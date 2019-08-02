Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана составило протокол в отношении "Азерсу" (ФОТО)

2 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов о гибели деревьев в Баку на проспекте Гейдара Алиева 103 А, была рассмотрена на месте сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства.

Как сообщили в пятницу Trend из пресс-службы министерства, в ходе расследований было установлено, что деревья были загублены в ходе строительных работ во дворе здания, находящегося по указанному адресу, и принадлежащего ОАО «Азерсу».

По факту, в отношении ОАО был составлен протокол, и собранные материалы готовятся к передаче в суд.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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