В Азербайджане завершается процедура выбора специальностей по приему в колледжи

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается процедура выбора специальностей по приему в средние специальные образовательные учреждения (колледжи) на базе 9-летнего образования.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре, к выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не менее 50 баллов на вступительных (выпускных) экзаменах, не менее 20 баллов - по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов - по математике.

Число абитуриентов, выбравших специальность на 09:10 пятого августа, составляет 12 928 в азербайджанском секторе и 263 - в русском секторе.

К конкурсу будут допущены абитуриенты, выбравшие специальность и подтвердившие свои заявления в установленный срок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.