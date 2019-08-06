В Азербайджане стали чаще посещать музеи

БАКУ /Trend/ - Увеличилось число посетителей музеев в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

По данным на начало 2019 года, количество посетителей музеев в стране за год составило 3 миллиона 171 тысячу человек.

По данным на начало 2018 года, музеи за год посетили 3 миллиона 3 тысячи человек, а по данным на начало 2017 года - 2 миллиона 698 тысяч.

На настоящее время в Азербайджане существуют 239 музеев, из которых 77 являются историческими, 42 - мемориальными, 67 - краеведческими, 41 - искусствоведческими, 12 - другие музеи.

(Автор: Ильхама Исабалаева)