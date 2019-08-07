Для кандидатов желающих работать в органах прокуратуры будет проведен тестовый экзамен

БАКУ /Trend/ - Экзамен состоится девятого августа 2019 года с 9:00 в Бакинском дворце спорта.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), структура, совместно с Генеральной прокуратурой Азербайджана, проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в органах прокуратуры, в соответствии с Положением "о порядке проведения конкурса с кандидатами на работу в прокуратуру", утвержденным Указом Президента Азербайджана от 19 июня 2001 года.

Для участия в конкурсе зарегистрировано 284 претендента.

Экзамен начнется 9 августа 2019 года в 10:00 в Бакинском дворце спорта (Баку, проспект Нефтяников, 26А).

Для участия в конкурсе кандидаты должны будут 7-8 августа 2019 года с 10.00 до 18.00 предъявить удостоверение личности и "пропускной лист на тестовый экзамен" и "памятку ", которые могут получить в приемной главного административного здания Генеральной прокуратуры (адрес: г. Баку, ул. Н. Рафибейли, 7). Информация о правилах проведения экзамена изложена в "памятке".

Тестовый экзамен будет длиться три часа. На экзамене кандидатам будет представлен экзаменационный лист со 100 вопросами, 80 из которых, связанные с различными областями права, оцениваются по одному баллу. Остальные 20 вопросов предназначены для проверки логических способностей кандидатов. Каждый правильный ответ на такие вопросы оценивается в 0,5 балла. В соответствии с условиями конкурса, кандидаты, набравшие на тестовом экзамене 70 и более баллов, будут допущены к следующему этапу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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