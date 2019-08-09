В Азербайджане организован субботник в связи с "Днем Каспия" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мы, как министерство экологии и природных ресурсов, против того, чтобы в Каспий сливалась даже капля неочищенной воды.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Замминистра также посчитал важным установку водоочистных сооружений на объектах общепита, расположенных у моря.

"Установка водоочистных сооружений важна. Некоторые предприниматели установили их, но должны сделать то же и остальные. Мы, как министерство, против того, чтобы в Каспий сливалась хоть капля неочищенной воды. Люди, приходя на пляж не должны выбрасывать отходы в море", - сказал Алиев.

Он сообщил, что целью субботника, проведенного в связи с "Днем Каспия" является усиление роли общественности в улучшении экологического состояния Каспийского моря и прибрежной полосы, а также укрепление сотрудничества с общественностью в этой сфере.

"Президент Ильхам Алиев на всех совещаниях уделяет особое внимание вопросам экологии и окружающей среды. Будущее каждой страны связано с обеспечением проживания населения в здоровой среде. Людей, участвующих сегодня в этом мероприятии, объединяет стремление предотвратить загрязнения Каспийского моря. Азербайджан является единственной прикаспийской страной, которая относится в охране Каспия комплексно. Действует Управление комплексного экологического мониторинга Каспия", - подчеркнул замминистра.

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов рассказал о важности акции. Он сообщил об успешной политике Президента Ильхама Алиева, отметив, что глава государства уделяет особое внимание экологическим вопросам.

Напомним, что в пятницу в связи с "Днем Каспия" министерство экологии и природных ресурсов и правящая партия «Ени Азербайджан» организовали субботник под лозунгом "Едины и вместе в защите Каспия".

На акции участвовали сотрудники министерства, представители ПЕА, депутаты, интеллигенция, известные деятели искусства и культуры, добровольцы.

На акции, которая прошла на территории Бузовнинского пляжа с целью очистки от пластиковых и других отходов прибрежной зоны, был убран участок площадью 10 гектаров. Отходы после сепарации были отправлены по назначению. Подобные акции прошли по всему побережью азербайджанской части Каспийского моря.

Напомним, что после вступления в силу «Рамочной Конвенции об охране окружающей среды Каспийского моря» 12-го августа 2006-го года, ежегодно 12-го августа отмечается как «День Каспия».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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