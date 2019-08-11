ИВ Баку предупредила население в связи с сильным ветром

БАКУ/Trend/ - Исполнительная власть города Баку предупредила население и водителей в связи с сильным ветром в столице, передает в воскресение Trend.

«Сегодня, 11 августа, ожидается резкая смена погоды, сильный дует северо-западный ветер в Баку и на Апшероне, ожидается кратковременный дождь.

В связи с этим мы призываем граждан проявлять осторожность, не держать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности. Все коммунальные и технические службы в Баку будут работать в расширенном режиме», - говорится в информации.

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