В Азербайджане началась процедура выбора специальностей на вакантные места в вузах

БАКУ /Trend/ - Началась процедура выбора специальностей на вакантные плановые места вузов, а также в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), процедура выбора специальностей завершится 19 августа.

Согласно условиям конкурса, в I-IV группах к выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравших общий балл не менее 200 и не менее 100 баллов на втором этапе. К выбору специальностей «Математика», «Физика», «Инженерия транспортного строительства», «Информационные технологии», «Геология», «Инженерия электроники, телекоммуникаций и радиотехники» в первой группе допускаются абитуриенты, набравшие не менее 250 баллов.

К выбору специальностей «Маркетинг», «Управление бизнесом», «Коммерция», «Регионоведение», «Туризм и отели» на платной основе во второй группе допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и набравшие не менее 50 баллов на втором этапе экзамена (на государственной основе - абитуриенты с общим баллом не менее 200 и набравшие не менее 100 баллов на втором этапе экзамена).

Специальность «Журналистика» могут выбрать только абитуриенты, выполнившие требования конкурса в третьей группе и успешно выполнившие письменную работу (сочинение).

К выбору специальностей «Ветеринария», «Охрана растений», «Садоводство и овощеводство» в Азербайджанском государственном аграрном университете и специальности «Садоводство и овощеводство» Лянкяранского государственного университета на государственной и платной основе допускаются абитуриенты, набравшие общий балл не менее 150 и 50 баллов на втором этапе экзамена.

С полным текстом объявления по приему можно ознакомиться здесь.

Список вакантных плановых мест в вузах опубликован в восьмом номере, а список специальностей в колледжах - в пятом номере журнала «Абитуриент».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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