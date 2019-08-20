Приостановлено газоснабжение в Самухе и двух районах Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 в нескольких населенных пунктах Самухского района приостановлено газоснабжение.

Как сообщили Trend во вторник в производственном объединении "Азеригаз", в этот период будут проводиться работы по ликвидации утечек газа, выявленных в ходе технического осмотра.

Также сегодня с 10:00 в поселке Ходжасан Бинагадинского района будет проводиться подключение новой газовой линии. В связи с этим газоснабжение в поселках Сулутепе и Ходжасан будет приостановлено.

Кроме того, в Сабунчинском районе на газовой линии среднего давления будут проведены ремонтно-восстановительные работы. С 10:00 до окончания работ газоснабжение будет приостановлено и в селе Кюрдаханы.

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