В Азербайджане продолжается регистрация бакалавров зачисленных в вузы

20 августа 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжается регистрация бакалавров, принятых на вакантные места в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре, до 23 августа 2019 года (кроме субботы и воскресенья) бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в соответствующее учебное заведение. Абитуриенты не прошедшие регистрацию в установленное время будут исключены из списка поступивших.

Списки необходимых документов доступны в вузах, куда поступили абитуриенты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Суббакалавры, не подтвердившие заявления по выбору специальностей, не будут допущены к конкурсу - ГЭЦ
Общество 19 августа 11:29
В Азербайджане началась регистрация бакалавров зачисленных в вузы
Общество 15 августа 17:39
В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы
Общество 15 августа 15:53
В Азербайджане началась процедура выбора специальностей на вакантные места в вузах
Общество 15 августа 14:21
В Азербайджане огласили дату экзамена для приема в Коллегию адвокатов
Общество 14 августа 19:00
В Азербайджане будет проведен очередной экзамен для приема на государственную службу
Общество 8 августа 13:16
Лента новостей
Трамп стал дедушкой в десятый раз
США 17:55
Азербайджанская компания FMO Group о причинах спада спроса на аренду вантузов для сэндвич-панелей
Бизнес 17:54
В Азербайджане завершается прием документов для поступления в профессиональные школы
Общество 17:54
Болтон обвинил Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов в Южно-Китайском море
Другие страны 17:45
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 17:35
Основатель Huawei отвергает поблажки США в обмен на уступки КНР на торговых переговорах
Другие страны 17:35
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
Другие страны 17:35
Названы лидирующие по производству возобновляемой энергии области Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 17:32
Спрос на облигации минфина превысил предложение более чем в три раза
Финансы 17:31