В Азербайджане продолжается регистрация бакалавров зачисленных в вузы

БАКУ/Trend/ - Продолжается регистрация бакалавров, принятых на вакантные места в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре, до 23 августа 2019 года (кроме субботы и воскресенья) бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в соответствующее учебное заведение. Абитуриенты не прошедшие регистрацию в установленное время будут исключены из списка поступивших.

Списки необходимых документов доступны в вузах, куда поступили абитуриенты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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