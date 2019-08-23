В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)

23 августа 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На улицах и проспектах Баку продолжаются работы по обновлению дорожных знаков, устранении имеющихся недостатков.

Целью этих мероприятий является обеспечение безопасного движения транспортных средств, а также улучшения информирования участников дорожного движения, передает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

На адресах, по которым поступили обращения от граждан и которые были определены анализом, проведенным специалистами агентства, осуществлены соответствующие меры. За семь месяцев 2019 года обновлены свыше 1500 дорожных знаков. В результате этого в различных местах Баку, в частности окрестностях столицы уровень безопасности дорожного движения значительно повысился.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В Баку продолжается обновление дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Новости по теме
По периметру сквера М.Ф.Ахундова будут проведены работы по нанесению дорожной разметки
Общество 10:34
В Баку из-за пожара перекрыт проезд на дорогу "Баксол"
Происшествия 22 августа 17:19
Бакинское транспортное агентство продолжает обустраивать дороги столицы Азербайджана (ФOTO)
Общество 14 августа 13:16
БТА принимает меры по пресечению искусственных факторов, создающих пробки на дорогах (ФОТО)
Общество 9 августа 16:32
На основных магистралях Баку установлено ограничение скорости
Общество 9 августа 11:17
В Баку снижена допустимая скорость движения на основных автомагистралях
Общество 8 августа 09:09
Лента новостей
Религиозные памятники на оккупированных исконно азербайджанских землях подвергаются вандализму - заявление
Нагорно-карабахский конфликт 14:16
Ирландия пригрозила заблокировать соглашение ЕС и МЕРКОСУР из-за лесных пожаров в Амазонии
Европа 14:11
Обсуждены пути еще большего облегчения открытия бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 14:11
В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
Общество 14:09
Йеменские правительственные силы установили контроль над городом Атак
Арабские страны 14:05
Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети
Россия 13:56
Европейский инвестиционный банк и IGB ведут переговоры о заключении кредитного соглашения
Энергетика 13:55
Россия и Узбекистан заключили контракты почти на $30 млн
Бизнес 13:55
Американский сенатор заявил, что еще год назад предлагал купить Гренландию
Другие страны 13:43