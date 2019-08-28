Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)

28 августа 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на линии Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, на 13-м километре третьего пикета, на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова (вход на станцию Сабунчи) началось строительство подземного тоннеля взамен одноуровневого железнодорожного переезда.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что в связи с этим созданы надлежащие условия для движения транспортных средств по альтернативным путям.

"В настоящее время ведутся работы по перемещению коммуникационных установок (телефон, газ, вода, канализация) и монтажу свай. Как только будут готовы опорные стены, будет начата прокладка тоннеля.

Строительство этого тоннеля сыграет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Известно, что этот переезд пересекают многочисленные маршрутные автобусы. В часы пик, во время движения поездов автомобили были вынуждены долго ждать пока откроется шлагбаум. После введения в эксплуатацию тоннеля эта проблема будет устранена", - сообщили в ЗАО.

Отметим, что протяженность подземного тоннеля 262 метра, а ширина - 15 метров. В тоннеле будут три дорожных ответвления для движения автомобилей - две из поселка Бакиханова в поселок Сабунчи, и одна в обратном направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
  • Началось строительство нового подземного тоннеля у входа на ж/д станцию Сабунчи (ФOTO)
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