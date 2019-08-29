Очистные сооружения на побережье Каспия использует лишь ряд объектов - минэкологии

29 августа 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам последних мониторингов, проведенных на побережье в азербайджанском секторе Каспия, очистные сооружения используют центры отдыха "Təhsil", "Elfaro", "Oberluks", "Palma", "Atlant" и "Liverin" на северном побережье и "Dostluq", "Ramada" – на пляже «Шихово». Об этом сказал начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, все остальные объекты продолжают загрязнять Каспий.

«Очистка сточных вод – одно из основных требований. Призываем все объекты отказаться от примитивных и устаревших методов и использовать современные технологии. Также призываем к активному решению проблем в этой сфере муниципалитеты, местные исполнительные органы», - сказал Гасанов.

Завотделом минэкологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров отметил в свою очередь, что сточные воды большинства жилых массивов вдоль Каспийского побережья продолжают без очистки сливаться в море через Говсанский канал и другие источники. "Считаю, что для пресечения этих негативных явлений и решения проблем, существующих в данной сфере, необходимо усилить общественный контроль», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку должно быть больше автомобилей, работающих на сжатом газе — минэкологии
Общество 13:07
Минэкологии Азербайджана обратилось в суд с исками о прекращении работы 23 объектов
Общество 12:45
На берегу Каспия пройдет массовая акция по очистке от мусора
Общество 8 августа 12:37
Четыре известных бакинских пляжа оштрафованы на 16 тысяч манатов (ФОТО)
Общество 28 июня 17:04
В Азербайджане планируется строительство очистных сооружений для предотвращения загрязнения Каспия
Общество 4 июня 17:59
Часть пляжей Абшеронского полуострова опасны для купания
Общество 4 июня 16:57
Лента новостей
Баку вошел в ТОП-10 городов, чаще всего посещаемых израильтянами
Туризм 14:39
Рынок страхования жизни Азербайджана сокращается
Финансы 14:37
Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
Другие страны 14:33
Обязательства OAO "Unicapital" выросли более чем в полтора раза
Финансы 14:29
В Кызылординской области запустят ряд заводов до конца года
Бизнес 14:22
Баку вошел в рейтинг самых безопасных городов мира
Политика 14:20
Принц шансона Джейхун Бакинский подарит осенние мотивы (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:16
В социальных сетях есть группы, ведущие пропаганду под прикрытием религии — Госкомитет
Общество 14:15
Турция планирует увеличить экспорт в ряд стран - министр
Турция 14:12