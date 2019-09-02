Азербайджанские гимнасты взяли «золото» и «бронзу» в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецком Мерсине прошел Кубок мира серии "Challenge" по спортивной гимнастике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на этом соревновании успешно представили члены сборной Мурад Агарзаев и Джавидан Бабаев. Завоевав путевку в финал по каждому из шести предметов, лучшее свое выступление Агарзаев продемонстрировал в опорном прыжке. С 14,175 балла азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль турнира.

Джавидан Бабаев выступил в двух финалах. Отличившись в выступлении на кольцах, он с 13,750 балла был удостоен бронзовой медали

(Текст: Кямаля Сеидова)

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