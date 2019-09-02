В Азербайджане проходят собеседования в рамках трудоустройства школьных учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проходит процедура собеседования в целях дополнительного замещения вакантных мест в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Собеседования проходят в 202-й средней школе г. Баку

Во время собеседования проверяются знания и умения кандидатов, их психологическое состояние и общее мировоззрение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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