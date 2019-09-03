Прием документов в профшколы Азербайджана продолжится до 5 сентября

БАКУ /Trend/ - Второй тур приема документов в профшколы Азербайджана на 2019-2020 учебный год продолжится до пятого сентября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Больше всего документы поданы по специальностям «портной», «повар», «специалист по компьютерам», «электросварщик», «ковродел», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «администратор отеля».

В конкурсе могут участвовать и кандидаты, не участвовавшие в первом туре.

Прием документов бесплатно осуществляется в электронной форме в центрах Службы "ASAN", а в городах и районах, где нет этих центров – в соответствующих профшколах.

Прием осуществляется по конкурсу на основании свидетельства или аттестата с учетом среднего балла соответствующих предметов.

Прием лиц с инвалидностью, а также детей, потерявших родителей, или лишенных родительской опеки, проводится вне конкурса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.